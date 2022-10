Enzo Salvi riabbraccia la sua Peggy. “Era stata avvelenata”

(Foto dal profilo Facebook di Enzo Salvi)

ROMA – Tanto spavento per Enzo Salvi, ma la storia ha il lieto fine. Nei giorni scorsi, l’attore aveva raccontato che la sua Peggy, un cane di razza labrador, era stata avvelenata da ignoti. E per questo era stata subito affidata da Salvi al veterinario di fiducia, Paolo Selleri della ‘Clinica per animali esotici’ di Roma. “Grazie al mio amico fraterno e a tutto il suo staff per aver salvato la vita al mio amore”, scrive Salvi su Instagram postando un video con Peggy all’uscita dalla clinica veterinaria e ringraziando i follower per la vicinanza e le preghiere. “L’amore ha vinto sul male“, afferma l’attore.

IL CANE PEGGY AVVELENATO

Salvi ha tenuto aggiornati i suoi follower, da quando mercoledì mattina ha trovato segni dell’emorragia di Peggy sul pavimento di casa. Il cane è rimasto ricoverato per delle complicazioni, anche se ormai fuori pericolo. Poi, finalmente, il ritorno a casa, dove ad aspettarlo c’era anche l’altro cane di Salvi, il pastore tedesco Zeus.

IL VIDEO DI SALVI CONTRO L’AVVELENATORE

Mentre Peggy era ancora nella clinica veterinaria, Salvi aveva condiviso un video su Instagram in cui, in lacrime, si rivolgeva direttamente a chi aveva avvelenato il cane, con toni molto duri. “A te che mi stai guardando, grande pezzo di merda, che hai cosparso il prato di sostanze velenose. Ti auguro che Dio ti possa convocare quanto prima, perché se tu non sopporti i nostri figli pelosi, di esseri come te possiamo farne pure a meno. E se Dio è impegnato, una mano questa volta gliela do io“, aveva aggiunto l’attore, ricordando poi il precedente che aveva visto protagonista il suo pappagallo, Fly.

IL PRECEDENTE DEL PAPPAGALLO FLY

Nel 2020, Salvi aveva infatti denunciato un uomo per aver preso a sassate il volatile, oltre ad aver aggredito lo stesso attore. “Ma per il mio Fly lo Stato non ha fatto nulla – spiega nel video – non ha condannato chi lo ha preso a sassate considerando la ‘particolare tenuità dei fatti’“. Una sentenza accolta con molto dolore da Salvi, che nei giorni della sofferenza per Peggy è riaffiorato.

