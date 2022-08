‘Notte celeste’ in vista: ci si tuffa nelle terme dell’Emilia-Romagna

BOLOGNA – ll weekend del 26-28 agosto torna “La Notte Celeste”, la festa dedicata alle terme, al benessere naturale e alle acque curative (www.lanotteceleste). In Emilia Romagna si festeggerà per tre giorni consecutivi in 12 borghi e in 14 centri termali, da Salsomaggiore (Parma) a Riccione (Rimini) con decine di appuntamenti fra spettacoli, cabaret, musica, picnic e degustazioni, escursioni a piedi e in bici in natura, e le immancabili aperture straordinarie fino a tarda sera degli stabilimenti termali, per godere di trattamenti benessere e delle piscine termali nelle magiche notti estive. “Un’occasione per staccare dai ritmi frenetici del quotidiano e concedersi un piacevole weekend di relax con la famiglia e con amici”, afferma l’Apt, l’azienda di promozione turistica dell’Emilia-Romagna. Previsti anche pacchetti soggiorno ad hoc .

L’Emilia Romagna è la terra dello star bene, recita il claim. I borghi storici e i centri termali che accoglieranno gli ospiti con varie iniziative dedicate alla salute psico-fisica, allo svago, alla bellezza e alla leggerezza sono: Salsomaggiore Terme, con le Terme di Salsomaggiore e di Tabiano, Monticelli Terme e il suo centro termale, Sassuolo e le Terme della Salvarola, Monterenzio e le Terme dell’Agriturismo, Porretta Terme e il suo parco termale, Castel San Pietro Terme e le sue terme, Castrocaro Terme e il suo centro termale, Bertinoro e il Grand Hotel Terme della Fratta Allegroitalia, Bagno di Romagna, con il Ròseo Euroterme Wellness Resort e le Terme Santa Agnese, Riolo Terme e le sue terme, Riminiterme e Riccione Terme.

«Tutti riconoscono l’alta qualità di vita dell’Emilia Romagna- sottolinea l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini– che è la summa di buona tavola, natura e paesaggi meravigliosi, ritmi slow e una spiccata vocazione alla convivialità e allo stare assieme. Gli stessi elementi che, assieme ai benefici delle acque termali, fanno della Notte Celeste un evento unico nel suo genere, con i nostri stabilimenti termali ancora più belli e accoglienti nell’atmosfera notturna. Quest’anno salutiamo con gioia la decima edizione, che con il suo originale claim rende omaggio per un intero weekend proprio alla capacità della nostra terra di far star bene non solo chi la abita, ma anche chi ne diventa cittadino temporaneo durante le sue vacanze».

«La Notte Celeste -sottolinea Lino Gilioli, Presidente del CoTER– rappresenta un’occasione per avvicinare le famiglie alle Termee fareconoscere le opportunità che offrono sia per la cura della propria salute, che per il benessere del corpo e della mente, incontrando i valori ambientali ed enogastronomici, culturali del territorio e creando con essi un legame inscindibile. Il 2022 segna un forte rilancio delle destinazioni termali, che si stanno celermente avvicinando ai risultati raggiunti prima della pandemia. Un’offerta a 360° – tra cure termali, benessere, piscine e cura del corpo – in un territorio ricco di opportunità e cultura del buon vivere».

Il programma, con i migliori trattamenti termali “dolci” e naturali da provare nei vari centri, le proposte weekend e gli eventi, sono consultabili sul sito lanotteceleste.it.

Ed ecco gli appuntamenti nelle varie località della regione.

Salsomaggiore Terme e le sue Terme (Pr). Domenica sera 28 agosto sul palco della Pinko Arena di Parco Mazzini del caratteristico borgo di Salsomaggiore si esibirà Arisa, con il suo “Arisa Little Summer Tour”.

Le Terme di Tabiano offrono nel weekend una serie di trattamenti rinfrescanti, con ingresso alla piscina termalizzata nel centro benessere T-Spatium, mentre le Terme di Salsomaggiore propongono trattamenti termali rigeneranti e rinfrescanti.

Nella cornice del parco secolare delle Terme di Monticelli, sabato 27 ci sarà una serata speciale: l’apertura in notturna della piscina termale, della galleria Matisse con le saune del terrazzo estivo con vasca idromassaggio esterna, il tutto arricchito da un apericena sotto le stelle con open bar.

Sassuolo e le Terme della Salvarola (Mo). Sabato 27 agosto in Piazza Garibaldi a Sassuolo – capitale mondiale della ceramica – dalle 21 a mezzanotte, si terrà l’”Amarcord Salvarola Terme”, evento patrocinato dal Comune di Sassuolo in collaborazione con le Terme della Salvarola e l’Apt Servizi dell’Emilia-Romagna, per ricordare i grandi della musica che hanno cantato dal vivo nell’oasi di Salvarola Terme, con consegna del Premio speciale Terme Salvarola, che in questa edizione andrà ai medici di Medicina Generale della Provincia di Modena per l’impegno e la dedizione profusi per il contrasto al Covid-19.

Per l’occasione, apertura alle famiglie fino a tarda sera del Centro Benessere Balnea delle Terme della Salvarola (con piscine termali al chiuso e all’aperto, sauna, bagno turco, camminamento vascolare) e animazione per i bambini.

Castel San Pietro Terme e le sue Terme. Nel Parco del centro termale si troveranno spettacoli, giochi interattivi, laboratori e spettacoli per bambini, fontane danzanti, dj set, bancarelle di street food e la postazione di “Notte Celeste Radio” che trasmetterà in diretta tutta la festa. Il centro termale rimarrà aperto per tour gratuiti all’interno. Ci sarà anche l’inaugurazione del nuovo percorso tracciato “Terme in bike”, con partenza e rientro alle Terme di Castel San Pietro. In occasione de La Notte Celeste, il centro termale proporrà un pacchetto in B&B con percorso vascolare e ingresso alle piscine terapeutiche delle Terme.

Monterenzio e le Terme dell’Agriturismo. L’acquapark del centro termale – un’oasi verde e azzurra dotata di 24 piscine grandi e piccole, acquascivoli e un grande manto erboso – rimarrà aperto fino all’una di notte. Per l’occasione, le Terme, a circa 40 chilometri da Bologna, hanno previsto un pacchetto weekend con pernottamento in agriturismo in pensione completa, ingresso all’area termale e trattamenti benessere.

Alto Reno Terme e le Terme di Porretta (Bo). La Notte Celeste offrirà al pubblico il “Festival dei tarocchi”, un weekend ricco di iniziative con 3 cover musicali dal vivo, con il tributo a Lucio Dalla, venerdì sera, ai Queen e a Zucchero, rispettivamente sabato e domenica sera. Sabato 27 dal pomeriggio e fino a mezzanotte, open day delle Terme con ingresso gratuito alle piscine previa prenotazione allo 0534.22062.

Castrocaro Terme e il Grand Hotel Terme (FC). Serata di liscio romagnolo in Piazza Machiavelli, nel rinomato borgo di Castrocaro Terme – Bandiera Arancione dal 2005 – ma anche yoga al mattino e canti armonici e suoni vibrazionali, per un viaggio interiore verso il benessere di corpo e mente. Inoltre, visita guidata alla Fortezza e al Padiglione delle Feste, uno straordinario edificio degli anni ’30, arricchito dalle splendide decorazioni ceramiche a lustri metallici di Tito Chini e, venerdì 26 concerto gratuito anni 20 dell’Adriatic Dixieland jazz band. Nel weekend apertura straordinaria delle Terme e delle piscine termali esterne ed interne e prova gratuita delle rinomate cure inalatorie di Castrocaro.

Bertinoro, caratteristico borgo sulle appendici delle prime colline dell’Appennino forlivese e per questo definito “Balcone della Romagna” e il Grand Hotel Terme della Fratta Allegroitalia sono tante le iniziative in programma: venerdì 26 agosto presso il Grand Hotel Terme della Fratta Allegroitalia, suggestiva cena di gala “Profumi&sapori del territorio”, gustoso picnic nella splendida cornice del Parco delle Terme ed escursione in mtb alla scoperta del territorio, sabato 27. Per l’occasione, il Grand Hotel Terme della Fratta Allegroitalia offrirà venerdì e sabato, 10/15 minuti di massaggi gratuiti per tutti i partecipanti alle serate de La Notte Celeste, inoltre, per tutto il weekend, possibilità di godersi un massaggio di un’ora, sotto il bagliore delle stelle fino a mezzanotte, sulla terrazza del Grand Hotel. Il percorso termale di Fratta Terme: “Percorso Armonie Naturali” si tingerà di celeste e rimarrà aperto fino all’1.30 venerdì 26 e sabato 27.

Bagno di Romagna, piccolo borgo sull’Appennino, nel cuore della Romagna-Toscana e le sue Term dedicano questa edizione alle immersioni in natura e al turismo lento, conforest bathing al “Bosco del Benessere”, un’escursione guidata di circa 2,5 ore (gratuita) a cura di Esploramontagne, gite a piedi e in e-bike in occasione di “Ecomotiva Festival” il festival del turismo lento, oltre a eventi e intrattenimento per bambini nella località termale. Si potranno prenotare soggiorni nei centri di eccellenza Roseo Euroterme Wellness Resort e Terme Santa Agnese. Aperture straordinarie fino a mezzanotte e sconti sui trattamenti benessere.

Riolo Terme e le sue Terme sabato 27 spettacolo nella Piazzetta delle Terme con ospite il comico e musicista Giancarlo Barbara (Zelig e Colorado) che proporrà il suo spettacolo “Elvis è vivo”. Visita narrata all’interno della Rocca Sforzesca in compagnia di Caterina Sforza in persona e “Notte Celeste Experience” sabato 27, con ingresso pomeridiano nella piscina termale e ricco buffet finger food per un apericena all’aperto nella magica location della Terrazza del Grand Hotel Terme di Riolo. Per La Notte Celeste, le Terme proporranno vari pacchetti con soggiorni termali e sconti sui trattamenti benessere. .

Riminiterme proporrà musica e folklore romagnolo. La festa partirà alle 20 con una rustida di pesce “azzurro” (a pagamento), per poi proseguire con musica pop, balli e tanta allegria. Per l’occasione, il centro benessere con sauna, stanza del sale, area relax e piscine con acqua di mare, resterà aperto fino alle 23.

“Celeste weekend a Perle d’Acqua Park” di Riccione. Il pacchetto speciale per La Notte Celeste dedica un lungo fine settimana (28 e 29 agosto) alla bellezza e al divertimento al parco del benessere all’aperto di Riccione Terme. Bellezza con il “Celeste Shakera Scrub”, uno speciale scrub con cui dare nuova luce alla pelle anche grazie ai glitter contenuti nei cristalli di sale, oltre a pilates in acqua e coinvolgenti ritmi sudamericani per una piacevole lezione di fitness in acqua, poi yoga dal tardo pomeriggio nel verde del parco ed esibizione dei ballerini del “Riccione Dance Center”, a bordo della grande piscina.

Ricco anche il programma d’intrattenimenti a Riccione Terme. Sabato 28 musica e spettacolo sotto un cielo di stelle, con esibizione della giovane cantautrice santarcangiolese Matilda Bonucci, oltre a show di giocoleria e degustazioni, nella magica cornice delle terme di sera.

Tutti i pacchetti e gli eventi delle Terme dell’Emilia-Romagna sono consultabili a questo link: www.lanotteceleste.it.

