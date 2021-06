Vaccino, De Luca: “Pfizer per minori e 60enni, Johnson&Johnson per over 18”

NAPOLI – “Oggi procediamo così: sopra i 60 anni Pfizer, sotto i 18 anni Pfizer, sopra Johnson & Johnson”. Lo ha annunciato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a margine di una conferenza stampa a palazzo Santa Lucia. Il governatore ha spiegato di avere preoccupazione per l’apertura della scuola. “A settembre – ha annunciato – apriamo tutto e allora sarà importante avere tutti gli alunni vaccinati. Invito le famiglie a vaccinare anche i più piccoli, a non avere preoccupazioni particolari”.

DE LUCA: “GIÀ 120MILA ADESIONI PER IL VACCINO TRA 12 E 40 ANNI“

“Abbiamo aperto ieri la piattaforma per le iscrizioni relative ai cittadini sopra i 12 anni di età e ad oggi abbiamo già 120mila iscritti”. Il governatore ha inoltre annunciato che “entro oggi completiamo la vaccinazione per i maturandi. Abbiamo dato priorità a loro – ha spiegato – perché abbiamo deciso di chiudere in tre giorni quest’operazione anche per evitare che poi le ragazze e i ragazzi potessero avere una linea d febbre a ridosso dell’esame”.