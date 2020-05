“Combattiamo tutti per un mondo nuovo”: l’emozionante spot con il discorso all’umanità di Charlie Chaplin

BOLOGNA – “Voi, il popolo, avete la forza di fare sì che la vita sia bella e libera. Voi potete fare di questa vita una splendida avventura“.

L’epidemia ha stravolto le nostre abitudini e anche il mondo della pubblicità ha dovuto fare i conti con una vita in lockdown, cambiando radicalmente il proprio linguaggio. E puntando sempre più spesso sull’emozione, mostrando città deserte, teatri vuoti, videochiamate coi nonni, con la promessa che presto torneremo alla vita di prima.

In questo filone di ‘spot Covid’ rientra decisamente quello lanciato recentemente da Lavazza e che rilancia addirittura il discorso all’umanità che chiude il film “Il grande dittatore”, di Charlie Chaplin, un capolavoro di cui proprio quest’anno ricorre l’80esimo anniversario.

Lo spot è di grande impatto perché affidato proprio alla voce originale di Chaplin (con sottotitoli in italiano), accompagnata dalla musica di Ezio Bosso, mentre scorrono immagini ‘simbolo’ di fotografi del calibro di Steve McCurry.

“Tutti noi esseri umani dovremmo unirci, aiutarci sempre, dovremmo godere della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l’un l’altro. In questo mondo c’è posto per tutti”, dice Chaplin. E ancora, “combattiamo tutti per un mondo nuovo, che dia a tutti un lavoro,

ai giovani la speranza, ai vecchi la serenità”. Un manifesto, “il buongiorno di un’umanità ritrovata”, si augura Lavazza.