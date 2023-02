NAPOLI – Quindici minuti fa una bomba carta è stata fatta esplodere a Napoli davanti alle poste in via Monte Oliveto. Non risultano feriti. Carabinieri sono sul posto.

