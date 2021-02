Governo Draghi, centrodestra spaccato: Salvini media tra Meloni e Forza Italia

ROMA – Centrodestra spaccato tra la posizione ‘di ascolto’ di Forza Italia e il ‘niet’ di Fratelli D’Italia. In mezzo, Matteo Salvini prova a tenere unita la coalizione aprendo alla possibilità di ascoltare il premier incaricato con una condizione: si fissi subito la data delle elezioni.

“La via maestra rimane e continua a essere il voto”, dice Salvini. Detto questo, “e’ chiaro ed evidente che se uno mi dice andiamo avanti per due anni non funziona”. Se si chiede se e’ a favore o contro il governo Draghi, “non so di che cosa stiamo parlando, cosa vuole fare Draghi, con chi va al governo, quando si va a votare”, dice Salvini. “Non puo’ essere la pandemia la scusa per sospendere la democrazia”, ribadisce il segretario della Lega.

“Se il professor Draghi ci incontrera’- continua Salvini- e ascoltera’ andremo ad ascoltare, a capire, a proporre, a valutare. Noi a differenza della sinistra non abbiamo dei pregiudizi, simpatie o antipatie a seconda degli schieramenti. Gli italiani hanno fame di salute, lavoro, scuola. Siamo sempre stati compatti e io lavoro perche’ si sia sempre compatti. Per rispetto di tutto il centrodestra e di Mario Draghi non chiedetemi adesso che giudizio daremo quando ancora non abbiamo ascoltato e capito”.

Diversa la posizione di Giorgia Meloni: “Saro’ chiara. Non c’e’ alcuna possibilita’ di una partecipazione o anche di un sostegno da parte di Fratelli d’Italia al Governo Draghi. Gli italiani hanno il diritto di votare. Continuiamo a lavorare per tenere il centrodestra unito e portare gli italiani alle elezioni. Fatevene una ragione”.

Per Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, “l’incarico a Draghi e’ un incarico conferito a una persona di alto profilo. Valuteremo le proposte, le idee e i contenuti e poi decideremo il da farsi, fermo restando che bisogna affrontare le emergenze che in questo momento gravano sugli italiani“.