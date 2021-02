Sérgio Praça: “Whoever wants Bolsonaro’s impeachment lost”

by Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – In an interview with Dire news agency, the political scientist and professor at Getúlio Vargas Foundation (FGV), Sérgio Praça, stated that the victory of Arthur Lira, for the presidency of the Lower Chamber, and Rodrigo Pacheco, for the Senate, “can be a new beginning for Bolsonaro government ”.

According to the expert, the election of candidates allied to the President of the Republic has two main advantages: blocking an impeachment process and restoring a dialogue between the Executive and Legislative branches.

“First of all, Arthur Lira will hardly open an impeachment process. Second, he may become the negotiator for funds and positions that the president lacks, basically someone who will help him make this connection between parliamentarians and the Executive in general”, explains Praça.

Lira and Pacheco agree on some priorities for voting in the coming months: 2021 Budget, the emergency Constitutional Amendment Proposal (PEC) and economic reforms. The main challenge for the new leaders will be to reconcile new emergency aid with a constitutionally mandated spending cap, a fiscal anchor that limits government spending to the previous year’s expenses adjusted for inflation.

“It is an immense challenge. The fact is that: between maintaining the mandatory spending cap and making the aid, the second one will be chosen. Keeping the two together will mean cutting a lot from almost everything else and I don’t know if that is politically viable. For me, since the beginning of the pandemic, the spending cap is experiencing a slow death ”, says the FGV professor.

The expectation is also that the new leaders of the National Congress will proceed with the major reforms promised by the economic team of Minister Paulo Guedes, and strongly awaited by the Brazilian business community, such as the Tax and Administrative Reform. However, combating the pandemic will still be a priority in the first half of 2021.

“The command of the Lower Chamber with Arthur Lira and the command of the Senate with Pacheco are good things for the economic reforms, but we cannot forget the pandemic and the immense crisis that we are suffering. If everything goes well and thousands of people are vaccinated, hospitalizations and deaths will decrease, so it is possible to envision a good second semester in several aspects ”, analyzes Praça.

LEGGI ANCHE: Brazilian Congress elects new presidents

IL POLITOLOGO: “CON I SUOI AL CONGRESSO BOLSONARO RIPARTE“

di Bianca Oliveira

“L’elezione di Arthur Lira e Rodrigo Pacheco alla presidenza di Camera e Senato può essere un nuovo inizio per il governo Bolsonaro”: così all’agenzia Dire Sergio Praça, analista politico e docente presso la Fundação Getulio Vargas (Fgv). Secondo l’esperto, l’elezione dei candidati alleati del presidente del Brasile permette di bloccare il processo di impeachment contro il capo dello Stato e di ripristinare il dialogo tra governo e parlamento.

“Prima di tutto, Arthur Lira difficilmente aprirà un procedimento di messa in stato d’accusa contro Jair Bolsonaro” dice Praca. Convinto che inoltre Lira “potrebbe diventare il negoziatore per i fondi e i voti che mancano al presidente, aiutandolo a creare il collegamento tra i parlamentari e l’esecutivo in generale”. Lira e Pacheco concordano su alcune priorità sui provvedimenti da votare nei prossimi mesi: la legge di bilancio 2021, la Proposta di emendamento costituzionale di emergenza (Pec) e le riforme economiche. La sfida principale per i nuovi leader sarà conciliare i nuovi aiuti di emergenza con un limite di budget stabilito dalla Costituzione, un’ancora fiscale che limita la spesa pubblica alle spese dell’anno precedente corrette in base al tasso di inflazione.

“È una sfida enorme” commenta il docente della Fundação: “Tra il mantenimento del tetto di spesa obbligatorio e l’erogazione degli aiuti si sceglierà il secondo. Tenere insieme i due significherà dover fare molti tagli alle altre voci di spesa e non so se sia sostenibile da un punto di vista politico. Secondo me, dall’inizio della pandemia, la spesa pubblica sta morendo lentamente”.

Dai nuovi leader del Congresso nazionale ci si aspetta che procedano con le grandi riforme promesse dal team economico del ministro Paulo Guedes, e fortemente attese dalla comunità imprenditoriale brasiliana, come quella fiscale e amministrativa. Tuttavia, combattere la pandemia sarà ancora una priorità nella prima metà del 2021. Praça conclude: “Lira al timone della Camera bassa e Pacheco a quello del Senato sono una cosa positiva in vista delle riforme economiche, ma non possiamo dimenticare la pandemia e l’immensa crisi che stiamo soffrendo. Se tutto va bene, e migliaia di persone vengono vaccinate, i ricoveri e i decessi diminuiranno, è possibile prevedere un buon secondo semestre sotto piu’ punti di vista”.

SÉRGIO PRAÇA: “QUEM QUER O IMPEAACHMENT DO BOLSONARO PERDEU”

por Bianca Oliveira

Em entrevista à agência de notícias Dire, o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Sérgio Praça, afirmou que a vitória de Arthur Lira, para a presidência da Câmara dos Deputados, e do Rodrigo Pacheco, para o Senado, “pode ser um recomeço para o governo Bolsonaro”.

Segundo o especialista, a eleição dos candidatos aliados ao presidente da República traz duas principais vantagens: bloquear um processo de impeachment e restituir um diálogo entre o Poder Executivo e o Legislativo.

“Primeiro, o Arthur Lira muito dificilmente vai abrir um processo de impeachment. Em segundo lugar, ele pode vir a ser o negociador de verbas e cargos que falta ao presidente, basicamente alguém que vai ajudá-lo a fazer essa ligação entre parlamentares e o Executivo de maneira geral”, explica Praça.

Lira e Pacheco concordam sobre algumas prioridades para votação nos próximos meses: o Orçamento de 2021, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) emergencial e as reformas econômicas. O principal desafio dos novos líderes será conciliar um novo auxílio emergencial com o Teto de Gastos, um limite de despesas ligado à inflação criado para ajudar a controlar a dívida pública.

“É um desafio imenso. O fato é que entre manter o teto de gasto e fazer o auxílio, o segundo será escolhido. Fazer o auxílio com o teto de gastos em vigor implicará cortar muita coisa de quase todo o resto e eu não sei se isso é politicamente viável. Para mim, desde o início da pandemia, o teto de gastos está vivendo uma morte lenta”, afirma o professor da FGV.

A expectativa também é que os novos líderes do Congresso Nacional avancem com as grandes reformas prometidas pela equipe econômica do Ministro Paulo Guedes, e fortemente aguardadas pelo empresariado brasileiro, como a Reforma Tributária e Administrativa. Porém, o combate à pandemia ainda será prioridade no primeiro semestre de 2021.

“O comando da Câmara com o Arthur Lira e o comando do Senado com o Pacheco são boas coisas para as reformas, mas a gente não pode esquecer da pandemia e da crise imensa que estamos sofrendo. Se tudo der certo e milhares de pessoas forem vacinadas, as internações e as mortes diminuem, então dá para vislumbrar um segundo semestre bom em vários aspectos”, analisa Praça.