Brazilian Congress elects new presidents

by Bianca Oliveira

The election of the new presidents of the Lower chamber and the Federal Senate took place on Monday night (01). In a closed vote, the command of the legislative power was attributed, respectively, to Arthur Lira and Rodrigo Pacheco.

At the House of Representatives, the election was marked by a dispute between President Jair Bolsonaro’s allies and independent sectors, represented by, until then president, Rodrigo Maia. The main points of divergence between these groups are the prioritization of an economic agenda by the independents, instead of conservative projects, and a greater propensity among the president’s allies to block a possible impeachment process.

The Arthur Lira campaign was widely defended by Bolsonaro, who congratulated the candidate on his Twitter seconds after the result. The deputy is in his third term and is currently the leader of the “Centrão”, a group of political parties that do not have a specific ideological orientation and aims to ensure proximity to the executive power.

“The presidency must be neutral. It must be equidistant. The chair is swiveling so that the occupant is able to look to the center, to the right and to the left. You have to look and listen from all sides” announced Lira in her first speech.

In the Senate, Rodrigo Pacheco got broad support, ranging from Bolsonaro to the Workers’ Party (PT – Partido dos Trabalhadores). The senator is in his first term and promises peace and dialogue to promote policies for social development and economic growth.

“I assure my purpose of independence in relation to the other powers, in relation to the other institutions, always seeking to harmonize the legislative power with the other powers of the Republic”, declared Pacheco at yesterday’s session.

DUE ALLEATI DI BOLSONARO ELETTI ALLA GUIDA DELLE CAMERE

di Bianca Oliveira

Eletti, con un voto segreto, i nuovi presidenti della Camera bassa e del Senato federale del Brasile. La guida dell’organismo legislativo è stata attribuita, rispettivamente, ad Arthur Lira e a Rodrigo Pacheco, entrambi alleati del presidente Jair Bolsonaro.

Alla Camera dei rappresentanti l’elezione è stata segnata da una disputa tra gli alleati di Bolsonaro e gruppi indipendenti, rappresentati finora dal presidente Rodrigo Maia. Gli indipendenti hanno chiesto di dare la priorità all’agenda economica e non più invece a progetti giudicati “conservatori”. Gli alleati di Bolsonaro stanno intanto facendo il possibile per bloccare il processo di impeachment contro il capo dello Stato per la sua gestione della pandemia di Covid-19.



La campagna di Lira è stata fortemente sostenuta da Bolsonaro, che in un tweet si è congratulato con il candidato pochi secondi dopo la proclamazione della vittoria. Il deputato è al suo terzo mandato ed è attualmente il leader del “Centrao“, un’alleanza di partiti politici che non hanno uno specifico orientamento ideologico e garantiscono la loro vicinanza al potere esecutivo.



Nel suo primo intervento da presidente della Camera, Lira ha dichiarato: “La presidenza deve essere neutrale. Deve essere equidistante. La poltrona è girevole in modo che chi la occupa possa guardare al centro, a destra e a sinistra. Bisogna guardare e ascoltare tutti”.

Al Senato, Pacheco ha ottenuto un ampio sostegno, che è andato da Bolsonaro al Partido dos Trabalhadores (Pt). Il senatore è al suo primo mandato e promette pace e dialogo per promuovere politiche di sviluppo sociale e crescita economica.

“Assicuro che intendo essere indipendente rispetto agli altri poteri e istituzioni dello Stato- ha detto Pacheco- cercando di creare il più possibile armonia tra il potere legislativo e gli altri poteri della Repubblica”.

CONGRESSO BRASILEIRO ELEGE NOVOS PRESIDENTES

por Bianca Oliveira

A eleição dos novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal aconteceu na noite desta segunda-feira (01). Em votação fechada, o comando do poder legislativo foi atribuído, respectivamente, a Arthur Lira e a Rodrigo Pacheco.

Na Câmara dos Deputados, a eleição foi marcada pela disputa entre aliados do presidente Jair Bolsonaro e setores independentes, representados pelo então presidente Rodrigo Maia. Os principais pontos de divergência entre esses grupos são a priorização de uma agenda econômica por parte dos independentes, em lugar de projetos conservadores, e uma maior propensão entre os aliados do presidente a barrar um possível processo de impeachment.

A campanha de Arthur Lira foi amplamente defendida por Bolsonaro, que parabenizou o candidato em seu Twitter logo após o resultado. O deputado está em seu terceiro mandato e atualmente é líder do “Centrão”, um conjunto de partidos políticos que não possuem uma orientação ideológica específica e tem como objetivo assegurar uma proximidade ao poder executivo.

“A presidência deve ter neutralidade. Deve ser equidistante. A cadeira é giratória, para que seu ocupante seja capaz de olhar para o centro, para a direita e para a esquerda. Tem de olhar e ouvir todos os lados”, anunciou Lira em seu primeiro discurso.

Já no Senado, Rodrigo Pacheco conseguiu amplo apoio, que vai de Bolsonaro até o Partido dos Trabalhadores (PT). O senador está em seu primeiro mandato e promete pacificação e diálogo para impulsionar políticas de desenvolvimento social e crescimento econômico.

“Asseguro o meu propósito de independência em relação aos demais poderes, em relação às demais instituições, buscando sempre harmonizar o poder legislativo com os demais poderes da República”, declarou Pacheco na sessão de escolha do novo presidente do Senado Federal.