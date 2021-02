Tg Lazio, edizione del 3 febbraio 2021

COVID, SUPERATA QUOTA 150MILA PRENOTAZIONI VACCINI PER OVER 80

Nel Lazio sono oltre 150mila le prenotazioni della prima e della seconda dose di vaccino anti Covid rivolto agli over 80. Dunque un anziano su tre ha già la prima e la seconda dose prenotata. “E’ un risultato importante. C’è stato un avvio in salita, ma il sistema ora è entrato a pieno regime” ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Intanto, secondo uno studio portato avanti da un team di esperti e da Medicina legale della Sapienza, è emerso che il virus sopravvive nel corpo anche dieci giorni dopo la morte.

150 ANNI DI ROMA CAPITALE, RAGGI: RIVEDERE POTERE DEI SINDACI

“E’ necessario rivedere i poteri per Roma: dobbiamo dare risposte immediate ai cittadini e spendere gli investimenti che arrivano dal governo”. Lo ha detto questa mattina la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo alla celebrazione del 150esimo anniversario di Roma Capitale d’Italia. Davanti a una platea di studenti, Raggi ha letto i messaggi inviati dalle istituzioni e ricordato che “Roma in questi anni ha intrapreso uno sforzo non comune per diventare sempre più moderna. Sono state poste le basi per quel cambiamento che porterà la città a competere con le altre capitali internazionali”.

ACCORDO ATER-ENASARCO SU GESTIONE COMPLESSO VIA CASAL BRUCIATO

La Fondazione Enasarco e l’Ater di Roma hanno sottoscritto stamani un nuovo accordo che consente di avviare interventi di manutenzione straordinaria su tre edifici del complesso di via Silvio Negro, a Casal Bruciato, con un investimento di 9 milioni di euro. Il nuovo accordo prevede un contratto di locazione ad Ater Roma di durata quadriennale, con l’opzione di acquisto, che mette in sicurezza la situazione abitativa di 118 famiglie anche attraverso un censimento che verrà effettuato nei prossimi mesi. “Per noi si tratta di un traguardo raggiunto” ha commentato l’assessore regionale alla Casa, Massimiliano Valeriani.

FORMULA E, CURVE VELOCI E TRIBUNE VERDI: ALL’EUR NUOVO TRACCIATO

La Formula E tornerà il 10 aprile a Roma con un circuito rinnovato e ridisegnato. Sempre sulle strade dell’Eur, il nuovo tracciato metterà alla prova i piloti con tre nuove curve veloci e una sezione di curve più tecniche. Inoltre il Parco del Ninfeo sarà incluso all’interno del perimetro della manifestazione. Il layout della nuova pista ha visto una collaborazione positiva con i residenti e le aziende Eur, con l’obiettivo di ridurre al minimo le interruzioni nella mobilità durante le giornate precedenti e antecedenti alla gara.