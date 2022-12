VIDEO| ‘Guardiani della Galassia Vol. 3’,

ROMA – Il 3 maggio debutta al cinema l’attesissimo film Marvel Studios ‘Guardiani della Galassia Vol. 3’, che sarà l’ultimo atto della saga che ha introdotto nel Marvel Cinematic Universe un gruppo di improbabili supereroi capitanato da Peter Quill aka Star-Lord (Chris Pratt). Come anticipa il trailer – rilasciato da The Walt Disney Company, in occasione del CCXP22 (Comic-Con Experience 2022) di San Paolo in Brasile – nel secondo film della Fase 5 dell’MCU tornano tutti gli amati protagonisti. Oltre Pratt, anche Zoe Saldana nel ruolo di Gamora, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff e le voci di Vin Diesel e Bradley Cooper, rispettivamente Groot e Rocket Racoon nella versione originale del film.

Le immagini danno qualche anticipazione su quello che il pubblico vedrà sul grande schermo. Il film approfondirà il passato di Racoon. E non solo. Nel trailer viene mostrato Adam Warlock, interpretato da Will Poulter, con una Gemma dell’Infinito sulla fronte. Un dettaglio che potrebbe riservare non poche sorprese.

