Controlli del Nas in Basilicata: nessun caso di Listeria

POTENZA – “Non sono emerse situazioni di contaminazione degli alimenti da Listeria” in Basilicata. Lo rende noto il Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) dei carabinieri di Potenza, competente per tutta la regione Basilicata, che ha avviato una capillare azione di controlli nelle principali attività produttive della piccola, media e grande distribuzione, con particolare riguardo a quelle che operano del settore dei prodotti a base di carne cruda o a ridotta cottura, quali würstel crudi, insaccati con stagionatura breve (macellerie, salumerie, supermercati, salumifici), formaggi freschi e molli (latterie, caseifici), prodotti della gastronomia (rosticcerie e similari), nonché ai distributori automatici di alimenti.

PRELIEVI SU MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI

Le ispezioni sono state implementate, laddove ritenuto opportuno, dal prelievo di campioni sulle materie prime e/o sul prodotto finito, successivamente depositati al competente Istituto zooprofilattico sperimentale per l’esecuzione delle analisi microbiologiche finalizzate alla ricerca del batterio. “Le sporadiche non conformità rilevate, e i conseguenti provvedimenti adottati – specificano i carabinieri – hanno riguardato differenti violazioni alle normative igienico-sanitarie di natura amministrativa, non aventi comunque ricaduta immediata e diretta sulla salute pubblica”.

CARABINIERI: “MASSIMA ATTENZIONE ALLA LETTURA DELLE ETICHETTE”

Pur in presenza degli “incoraggianti risultati emersi” il Nas invita i cittadini ad “assumere una sempre maggiore sensibilità sulle questioni che riguardano la salubrità degli alimenti. In primo luogo – affermano i carabinieri – porgendo la massima attenzione alla lettura delle etichette dei prodotti maggiormente a rischio (nel caso dei wurstel, ad esempio, è obbligatoria l’indicazione che gli stessi devono essere consumati previa cottura), e in secondo luogo contattando i propri uffici per casi sospetti o dubbi o, comunque, per chiedere informazioni o lumi”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it