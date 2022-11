Netflix cancella ‘Fate: The Winx Saga’ dopo due stagioni

ROMA – Dopo due stagione ‘Fate: The Winx Saga’ è stato cancellato da Netflix. A dare la notizia è stato lo showrunner della serie Brian Young su Instagram. “Questa non è una notizia divertente e bella da condividere, ma devo farlo: Netflix ha deciso di non andare avanti con la terza stagione di ‘Fate: The Winx Saga’. Lo so, è difficile perché molti di voi hanno amato questa stagione. Sono così orgoglioso e felice di aver avuto la possibilità di raccontare questa storia e del lavoro fatto insieme a tutto il cast. Sono stati quattro anni incredibili. Speriamo di rivederci in futuro”.

La decisione di Netflix ha sorpreso tutti. La seconda stagione, che ha debuttato da poco sulla piattaforma, ha ottenuto un riscontro positivo da parte del pubblico. Un risultato buono che, però, non ha soddisfatto i vertici del colosso di streaming. Così, le avventure di Abigail Cowen (Bloom), Hannah van der Westhuysen (Stella), Precious Mustapha (Aisha), Eliot Salt (Terra) ed Elisha Applebaum (Musa) non avranno una fine degna di nota.

