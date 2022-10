Torna ‘Amici’ di Maria De Filippi: anticipazioni e ospiti della terza puntata

ROMA – Torna oggi su Canale 5, alle 14, Amici di Maria De Filippi. Terzo appuntamento pomeridiano che promette scintille. Gli occhi sono tutte sulle sfide dei ragazzi. Tra queste quella delle cover che sarà giudicata da Achille Lauro, star del momento che conta 27 dischi di platino e 12 d’oro.

IL GRANDE RITORNO DI AMBETA TOROMANI

Il rapper non sarà l’unico a commentare le esibizioni. Per la sfida degli inediti, infatti, ci sarà il volto di Radio 105 Max Brigante e per la sfida di canto il vicepresidente di Artist First Charlie Rapino. Per la danza, invece, ci sarà il grande ritorno di Anbeta Toromani, che partecipò ad Amici nel 2003. A sfidarsi saranno Aaron, Tommy Dali e Piccolo G (prof Zerbi); Cricca, Ndg e Niveo (prof Cuccarini); Wax, Andre e Federica (prof Arisa); Gianmarco, Ramon e Rita (prof Celentano); Ludovica, Maddalena e Samu (prof Emanuel Lo); Asia, Mattia, Megan e Samuel (prof Todaro).

OSPITI I PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Superospiti nella terza puntata del pomeridiano di ‘Amici’ la band che ha collezionato oltre un miliardo di streaming sulle piattaforme e un tour nei palazzetti totalmente sold out, ovvero i Pinguini Tattici Nucleari. Sul palco porteranno live l’ultimo singolo, ‘Ricordi‘.

