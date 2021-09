Bianchi: “Via la mascherina in classe se tutti vaccinati”

ROMA – “Le regole per la ripartenza sono mascherina, distanziamento dove possibile, e igiene. Con un’accortezza a cui teniamo molto: le classi con tutti i vaccinati possono togliere la mascherina“. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervenuto durante la conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

“Ieri tutte le nostre scuole hanno riaperto con il mandato di portare poi dal 13 settembre tutti i nostri ragazzi in presenza e in sicurezza- ha detto Bianchi in apertura- Un’operazione avvenuta dopo un lungo lavoro preparatorio. Durante l’estate abbiamo finanziato 32.500 progetti che hanno permesso di recuperare 1milione e 650mila ore di scuola. Questo ci ha permesso di arrivare a settembre con una grande voglia e partecipazione, che si è espressa con i dati delle vaccinazioni”. Bianchi ha spiegato che i vaccinati nella fascia tra i 16 e i 19 anni “aumentano sempre di più” e che il commissario straordinario Figliuolo farà uno screening per la fascia d’età 6-14 in vista della ripresa dell’anno scolastico“.