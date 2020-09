Comunali, a Matera sei in corsa per la fascia tricolore

POTENZA – Sono sei i candidati a sindaco per le elezioni comunali di Matera che si svolgeranno il 20 e 21 settembre prossimi con eventuale ballottaggio il 4 e 5 ottobre. Si tratta di Rocco Sassone, imprenditore e ingegnere, candidato per il centrodestra e sostenuto da sei liste (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cambiamo, Matera sempre insieme, Matera Patrimonio Comune); Giovanni Schiuma, docente dell’Universita’ della Basilicata, sostenuto da 5 liste (Partito Democratico, Programma Matera, Innoviamo Matera, Matera Futura, Matera per Giovanni Schiuma sindaco); Domenico Bennardi, imprenditore, sostenuto da 4 liste (Movimento 5 stelle, Volt, Matera 3.0, Verdi-Socialisti); Nicola Trombetta, ex consigliere comunale e vicesindaco, sostenuto da una lista (Liberi); Luca Braia, consigliere regionale di Italia Viva, sostenuto da una lista (Matera 2029) e Pasquale Doria, giornalista, sostenuto da 2 liste (Matera Civica e Matera libera). Il sindaco uscente Raffaello De Ruggieri e’ candidato nella lista Programma Matera a sostegno di Giovanni Schiuma.