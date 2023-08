Scoppia il caso Lizzo, la star è accusata di molestie sessuali e body shaming

ROMA – Altro che body positivity. La cantante Lizzo dovrà rispondere in tribunale delle accuse di molestie sessuali, mobbing e body shaming. A portarla davanti al giudice sono tre ex ballerine del suo corpo di ballo, che hanno deciso di denunciare la star per le violenze subite durante il The Special Tour tra il 2021 e il 2023.

Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez, questi i nomi delle ragazze, hanno riferito di essere state obbligate a subire comportamenti sessualmente denigratori e a partecipare a inquietanti spettacoli di sesso. Azioni a cui non potevano sottrarsi, pena il licenziamento. Un clima di lavoro tremendo, a detta delle ragazze, che sono entrate nel corpo di ballo di Lizzo dopo aver vinto un reality in tv.

Fatti, che hanno scioccato soprattutto i fan della star, che ora pretendono spiegazioni. Ma se Lizzo non ha ancora proferito parola a riguardo, a confermare gli atteggiamenti ‘poco ortodossi’ della cantante sono stati anche l’ex direttore creativo, Quinn Whitney Wilson e la ballerina Courtney Hollinquest che hanno ammesso di aver subito trattamenti simili.