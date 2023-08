ROMA – Una perdita inestimabile. È l’epilogo dell’ennesimo danno causato a un’opera d’arte italiana. Succede a Villa Alceo, dimora ottocentesca di Viggiù, in provincia di Varese, dove un gruppo di tedeschi ha distrutto la statua di Enrico Butti, per un valore di 200mila euro. Tra gli artefici dello scellerato gesto l’influencer da 1,5 milioni di follower Jannis Danner, che per realizzare un video ha mandato in frantumi la scultura.

LA SCULTURA DISTRUTTA

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un gruppo di ragazzi, ospiti di Villa Alceo, che girovagavano nei pressi della scultura ‘Domina’, posta nel parco della dimora. Ad un certo punte, due giovani del gruppo si ‘arrampicano‘ sul piedistallo della statua, abbracciandola, mentre una ragazza riprende la scena con lo smartphone. Pochi attimi dopo, la scultura è in pezzi.

I gestori di Villa Alceo hanno sporto denuncia. Le immagini di quanto accaduto sono al vaglio dei Carabinieri. “Mi aspetto un risarcimento del danno subito. La perdita di quella statua è qualcosa di inestimabile”, ha dichiarato al Corriere della Sera il responsabile della dimora, Bruno Golferini.