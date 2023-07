Ancora uno sfregio al Colosseo, denunciato un turista tedesco di 17 anni

ROMA – Nuovo sfregio al Colosseo. Ieri, intorno alle 18, un ragazzo tedesco di 17 anni in visita nella Capitale, accompagnato da un insegnante, è stato sorpreso a ‘grattare’ una parte del laterizio provocando il distacco di un frammento. Il giovane è stato denunciato e sanzionato dai carabinieri del comando di piazza Venezia. I militari sono intervenuti su richiesta del personale di vigilanza del Parco Archeologico del Colosseo.



Si tratta del terzo caso in poche settimane. Il primo è risalente al 26 giugno scorso, quando Ivan Dimitrov, un 27enne di origini bulgare residente in Gran Bretagna, è stato filmato mentre incideva sul monumento il suo nome e quello della fidanzata. Il 14 luglio è stata invece la volta di una 17enne svizzera, sorpresa in video ad incidere le sue iniziali sul laterizio.