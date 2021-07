Tg Lazio, edizione del 2 luglio 2021

VACCINO, ECCO HUB AMAZON PASSO CORESE: QUI 500 SIERI AL GIORNO

La provincia di Rieti ha un nuovo hub vaccinale. Questa mattina è stato inaugurato lo spazio di 250 metri quadrati messo a disposizione da Amazon nei suoi locali a Passo Corese, che avrà una capacità di somministrazione di 500 dosi di vaccino Johnson and Johnson ogni giorno. Nell’hub, composto da 6 ambulatori dedicati, 2 sale di attesa, una sala osservazione, un’area accettazione e un’area emergenza, opereranno 15 tra medici, infermieri e amministrativi tutti i giorni dalle 14 alle 20. “Abbiamo raggiunto 5,3 milioni di somministrazioni e 2,1 milioni di persone oggi nella regione hanno concluso il percorso vaccinale- ha detto D’Amato- Questi numeri fanno del Lazio la prima regione in Italia con l’88% di dosi somministrate sulla popolazione totale”.

ROMA, BLITZ CONTRO MURALE BLM: ORA CALCIATORE FA SALUTO FASCISTA

Il calciatore della nazionale italiana in stile Subbuteo, inginocchiato e col pugno chiuso in omaggio al movimento Black Lives Matter non c’è più. Da stamattina al posto del murale realizzato dall’artista Harry Grab nel quartiere romano Monti c’è un altro calciatore della nazionale italiana ma dritto, in piedi e che ostenta un saluto fascista. Il blitz è stato compiuto dal Blocco Studentesco, l’organizzazione giovanile di Casapound che con un post su Facebook ha rivendicato l’azione.

ROMA, ORDINANZA RAGGI ANTIALCOL: DIVIETI FINO AL 15 SETTEMBRE

Stop alla vendita di alcolici da parte degli esercizi di vicinato e nei distributori automatici dalle 18 alle 7 del mattino e divieto di consumazione di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e nelle aree verdi non recintate. Sono alcune delle disposizioni contenute nell’ordinanza firmata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, valida da oggi fino al 15 settembre. Un provvedimento reso necessario per il contrasto alla malamovida e per il contenimento dei contagi. Per la prima cittadina si tratta di “un tassello per garantire maggiore sicurezza per i cittadini, soprattutto ora che le norme nazionali contro il Coronavirus iniziano a farsi meno stringenti”.

ROMA, DA LUNEDÌ TORNANO I COMICI IN CORTILI STABILI ATER

Da lunedì torna nei cortili di 15 stabili dell’Ater a Roma “Affacciati alla Finestra”, la rassegna di spettacoli comici dal vivo promossa dalla Regione Lazio e realizzata dall’Associazione Culturale Glicine. Da Pietralata a Vigne Nuove, da Villaggio Breda a Laurentino 38, Tor Bella Monaca, Torre Gaia e La Rustica, passando per Villa Gordiani, Torpignattara e Tufello 15 attori si alterenanno fino al 26 luglio sui palchi allestiti nei chiostri dei lotti popolari. “Questa iniziativa è un ulteriore passo per la valorizzazione dei complessi di edilizia residenziale, che possono tornare ad essere luoghi di socialità e condivisione nel pieno rispetto delle prescrizioni antiCovid-19”, ha commentato l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani.