lunedì 17 Agosto 2026

VIDEO | 1 maggio, Zingaretti canta il ‘Matteo Salvini Jouer’

Ieri al concerto del Primo maggio Zingaretti è stato intercettato dal Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic e si è lanciato in un divertentissimo 'Gioca Jouer' tutto a tema Salvini

Data pubblicazione: 2-5-2019 ore 9:55Ultimo aggiornamento: 17-12-2020 ore 14:25

ROMA – Come da tradizione, anche quest’anno Radio Rock 106.6 non poteva mancare al Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Tra i numerosi artisti alternatisi in sala stampa a margine delle esibizioni, anche qualche personalità politica, tra cui Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della regione Lazio. Il segretario del Partito Democratico è stato così intercettato dal Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic, che gli ha proposto di dilettarsi in una versione alternativa del “Gioca Jouer” di Claudio Cecchetto: il “Matteo Salvini Jouer”. Commentando poi i versi del brano- richiamanti il vicepremier grazie allo scorrere di immagini-, Zingaretti ha aggiunto sarcastico: “Un ministro ce lo date per favore? Il mio regno per un ministro…”.

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