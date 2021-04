Toscana, pugno di ferro di Giani: a Pasqua e Pasquetta tutto chiuso

FIRENZE – Pugno di ferro del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per Pasqua e Pasquetta. Il governatore con un’ordinanza firmata oggi stabilisce, in virtù dell’emergenza Coronavirus, la chiusura domenica e lunedì di tutti gli esercizi commerciali con la sola deroga per edicole, farmacie e parafarmacie. Una decisione che ricalca quanto richiesto nei giorni scorsi dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil. “L’atto siglato da Giani prevede anche, nel rispetto della vigente legislazione d’emergenza, la facoltà della sola consegna a domicilio di generi alimentari e beni di prima necessità con prenotazione esclusivamente online o per via telefonica e non davanti agli esercizi commerciali”.

