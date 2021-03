Investito anni fa ha ancora i postumi: Modena adotta un lupo nero

MODENA – Era stato trovato qualche anno fa, poco più che cucciolo, gravemente ferito dopo essere stato investito in strada. Inizialmente era stato scambiato per un cane, per via della sua colorazione anomala, molto scura: dopo alcuni interventi chirurgici, era stato ‘adottato’ come cane da una famiglia che lo aveva ribattezzato Gandalf. Adesso, è in ottima forma, anche se i postumi delle fratture alle zampe posteriori, non completamente recuperati, non gli consentono di poter tornare alla vita libera in natura. È la storia di Rufus, un lupo che a fine febbraio è stato trasferito nel Centro Fauna Selvatica ‘Il Pettirosso’ di Modena da una struttura privata di Pistoia dove si trovava ospite. Vista l’indole selvatica che tuttora caratterizza l’animale, l’operazione di recupero ha richiesto la partecipazione di un tecnico faunista abilitato alla telenarcosi il quale, sotto la direzione del servizio di Sanità pubblica veterinaria dell’Ausl Toscana Centro e la supervisione dei Carabinieri forestali di Pistoia, ha sedato il lupo.

L’animale è stato quindi prelevato dal recinto in cui si trovava e, infine, caricato sull’ambulanza veterinaria del centro “Pettirosso” di Modena: sarà collocato, dopo un periodo di osservazione e ambientamento, in un ampio appezzamento boscato, in compagnia di altri esemplari simili a lui.

