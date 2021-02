Un tuffo nella Firenze anni ’70 sul set de ‘L’Amica Geniale’

FIRENZE – “Firenze torna negli anni ’70 per qualche giorno. Piazza della Signoria ospita l’affascinante set della serie ‘L’Amica Geniale” con macchine e autobus d’epoca. Le città cambiano ma il fascino del passato resta sempre. Non è bellissimo?”, chiede su Twitter il sindaco Dario Nardella. In queste ore, infatti, parte della piazza, davanti all’arengario di Palazzo Vecchio, è impegnata per le riprese.