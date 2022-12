Dall’Ucraina a Roma, iniziativa per aiutare 24 cani salvati dalla guerra

ROMA – “Gustav è arrivato dal canile di Borodjanka in Ucraina e se potesse parlare racconterebbe l’orrore che ha vissuto durante la guerra. Nel canile erano circa 500 cani, ne sono sopravvissuti poco più della metà, 230 anime invece sono morte di fame, sete e di paura dei bombardamenti, abbandonate a sé stesse per quasi un mese. Gustav ha 6 anni ed è uno dei sopravvissuti del canile, è stato portato al sicuro in Italia e ora si trova a Roma in cerca di una famiglia. È un cane di taglia media contenuta dal carattere dolcissimo, sia con le persone che con gli altri cani maschi e femmine, bravo in passeggiata ma il suo punto forte resta il suo cuore grande e puro. Guardatelo negli occhi e venite a conoscerlo di persona, vi innamorerete follemente di lui”. E’ la descrizione di Gustav, uno dei 24 cani salvati dalla guerra in Ucrainia, ora al sicuro in un rifugio a Roma, dopo essere stati abbandonati nel canile dai volontari scappati a causa delle bombe. E’ il protagonista insieme agli altri, dal 1 dicembre 2022, del Calendario dell’Avvento voluto da Innovet per LNDC Animal Protection. L’iniziativa, volta a favorire le adozioni, permetterà anche di donare 10.000 euro in prodotti per la salute dei cani accolti nei rifugi.

Un Calendario dell’Avvento digitale per aiutare gli animali, un’iniziativa benefica che Innovet dedica quest’anno a LNDC Animal Protection, associazione senza fini di lucro che dal 1950 si occupa di tutelare la vita e i diritti degli animali soccorrendo, curando e accogliendo nei rifugi le vittime di abbandono e maltrattamento. Registrandosi al delizioso Calendario dell’Avvento Digitale Innovet (www.innovet.it/avvento) si potrà scoprire ogni giorno (dal 1 al 24 dicembre) la storia di un cagnolino in attesa di adozione. Per ogni calendario completato, Innovet donerà un prodotto alla LNDC Animal Protection fino ad un valore di 10.000 euro.

“Il rispetto dei diritti degli animali, la tutela della loro salute e la lotta all’abbandono sono valori cardine per Innovet e per tutti noi, che possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo anche attraverso gesti piccoli, come l’apertura di una casellina del calendario– spiega Renato della Valle, ceo di Innovet– Anche questo Natale, per il nono anno consecutivo, saremo al fianco di un’associazione nell’importante battaglia per la tutela degli animali, con l’obiettivo di aiutare concretamente cani e gatti abbandonati e trovare famiglie pronte ad accoglierli”.

