Maggiordomi, violini e… alcol: il meraviglioso mondo delle salette vip di Qatar 2022

ROMA – Non è vero che non si può bere birra allo stadio, in Qatar. Basta pagare dai mille ai 34mila euro per farsi coccolare in una saletta vip, dove però, poi, la birra te la servono un po’ schifati. Birra e vino, in quelle celle di mondo parallelo dominato dall’opulenza, sono considerate volgari, cheap. Colorate di nero e oro, le zone vip degli stadi del Mondiale sono “un paradiso del lusso”, racconta El Mundo. In Qatar “la parola lusso acquista un altro dimensione. Chi è stato dentro lo descrive con continui gesti di incredulità”.

All’interno di queste aree, che sono enormi, ci sono a loro volta diverse sotto-aree, da quelle meno lussuose a quelle più lussuose. I prezzi di accesso variano anche a seconda che si tratti di un singola partita o di un abbonamento per più eventi. Il pacchetto più economico è “Match club”: 950 dollari per una partita della prima fase; quello più costoso si paga 34mila euro, e puoi vedere la finale. Questa opzione, il “Pearl Club”, include un maggiordomo, la migliore visuale del campo, la possibilità di interagire con gli ospiti della Fifa (tra cui i migliori ex calciatori del pianeta), un cuoco privato che prepara piatti à la carte espressi. Ci sono più camerieri che ospiti e, naturalmente, c’è l’alcol. Un mare di alcol. Champange dei più costosi, liquori, cocktail. E la birra e il vino, ma insomma…

Un gruppo di violinisti suona per le stanze, che sono enormi, spaziose, con cristalli, porcellane e oro. Le hostess, vestite con una tunica bordeaux e bianca, ovviamente con motivi in oro, sorridono a destra e a manca offrendo caviale, mentre in televisione si vedono i replay delle partite già giocate o di quelle che si stanno giocando e – ci manca poco – di quelle che ancora devono giocarsi. Chi ha acquistato questi pacchetti ha accesso allo stadio da quattro ore prima dell’inizio. La visione del futuro non è ancora in vendita.

