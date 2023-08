Agosto adrenalinico con le meraviglie della Motor Valley modenese

ROMA – La bollente terra dei motori si sposa perfettamente con il clima e la voglia di vita che caratterizza il mese d’agosto: ecco perché quello appena iniziato è un mese ideale per ‘tuffarsi’ nelle meraviglie della Motor Valley modenese, per scoprire brand che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale, dalla Ferrari alla Lamborghini fino alla Maserati, e per unire a tale patrimonio di tecnologia e bellezza uno stile che si trova ovunque in questo territorio. Soprattutto se il ‘viaggio esplorativo’ è guidato da chi conosce perfettamente questo mondo ed è maestro in accoglienza.

Villa La Personala di Mirandola, l’antica residenza dei conti Ferri Personali che fa risplendere i suoi mille anni di storia in virtù di una ricostruzione-restauro eccezionali, riesce in questo obiettivo di unire soggiorni completamente rigeneranti a esperienze uniche. Sono diversi, infatti, i percorsi pensati per coloro che vogliono unire luoghi superlativi di relax e occasioni che lasciano il segno.

In soli due giorni, per esempio, è possibile visitare la fabbrica Maserati e vivere il brivido di guidare sulla pista un bolide Ferrari e Lamborghini, per un’esperienza davvero ‘adrenalinica’. E poi, per riprendersi dall’impegnativa guida, esplorare con più serenità le più complete collezioni di auto Maserati al mondo, quella della Collezione privata Umberto Panini. Soggiornando un giorno in più in questa terra di eccellenze, l’esplorazione s’allunga al salone e alle linee produttive Maserati e alla Galleria Ferrari di Maranello. In alternativa c’è la Casa Museo Enzo Ferrari ‘Mef’ a Modena, tappa d’obbligo in un tour che perlustra tutto il suggestivo centro storico della città.

La Motor valley modenese non può essere disgiunta dalle bontà culinarie che vi si producono e che si possono gustare in molti modi e in diversi luoghi. La conoscenza guidata agli storici e lussuosi brand automobilistici è perciò connessa agli assaggi al Caseificio Hombre con produzione di Parmigiano Reggiano biologico, alla degustazione di Aceto Balsamico Tradizionale alla Premiata Salumeria Giusti sino alle lezioni di cucina tradizionale a casa di Raffaella, dopo aver visitato il mercato storico Albinelli o la Casa museo Luciano Pavarotti. Non mancano le opzioni per i ristoranti da chef stellato e la partecipazione a spettacoli in calendario.

“Villa La Personala è sempre stato un luogo che ha interagito profondamente con il territorio circostante, in un rapporto di scambio generativo per entrambe le realtà. È una dinamica in cui crediamo molto e che ci impegniamo costantemente a incrementare”, sottolinea Angelica Ferri Personali, l’erede dell’antica famiglia che ha scommesso su una nuova vitalità della residenza, aprendola per un’ospitalità curatissima e originale.

“Il soggiorno alla Villa diventa occasione per vivere intensamente il territorio – prosegue infatti -, grazie alla conoscenza che abbiamo di esso e alle opportunità che possiamo offrire agli ospiti, costruite attraverso proficue collaborazioni avviate con tutte le realtà più significative dell’area in cui la Villa è situata”, conclude Ferri Personali.