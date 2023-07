Alleanza al femminile per il recupero della Villa La Personala a Mirandola

SASSUOLO (MODENA) – L’alleanza generatrice tra Angelica Ferri Personali, alla guida di Villa La Personala, e Federica Minozzi ai vertici del Gruppo Iris. Due donne, due imprenditrici creative, due amiche: sono le caratteristiche essenziali che hanno cementato il rapporto tra Angelica Ferri Personali, alla guida di Villa La Personala di Mirandola, e Federica Minozzi, ai vertici del Gruppo Iris, uno dei marchi leader della ceramica a Sassuolo. Un rapporto rivelatosi vincente nell’importante progetto di recupero della Villa. Usati i materiali ceramici Iris per la riqualificazione di Villa La Personala, pesantemente fiaccata dal terremoto del 2012.

Connubio del territorio vincente e resiliente come le terre e le materie prime sassolesi. Tanto che, numerose riviste e periodici, nazionali ed internazionali, dediti alla messa in luce di dimore storiche, giardini, e ristrutturazioni d’arte e pregio, stanno dando grande risalto al risultato messo in atto da Ferri Personali e Minozzi.

LA STORIA DEL COMPLESSO DI SAN GIACOMO RONCOLE

Il complesso di San Giacomo Roncole appartenente alla stessa famiglia dal 1100 era stato infatti profondamente segnato dal terremoto che ha colpito Mirandola nel maggio del 2012. La proprietà, però, non si è persa d’animo e, con il supporto delle istituzioni e una ferrea volontà di ripresa, ha riportato agli antichi fasti la dimora, arricchendola delle più moderne soluzioni per un’ospitalità raffinata e adeguata a una molteplicità di situazioni: dalla permanenza per giorni agli happening per eventi privati o legati al business, realizzando servizi completi e in stretta connessione con le risorse del territorio.

LA VILLA VESTITA CON CERAMICA DI QUALITÀ

Ha risposto a questa filosofia anche la ricerca che Angelica Ferri Personali ha eseguito per individuare i fornitori in grado di “vestire” al meglio la Villa con prodotti di ceramica di design e di alta qualità. Una ricerca che si è fermata sulla progettualità e i prodotti del Gruppo Iris. A garantire un risultato di successo è stata certamente la condivisione degli stessi principi e ideali che accomunano le due imprenditrici, ma anche l’elevato tasso di ricerca, innovazione e sostenibilità che caratterizza l’azienda di Sassuolo.

Ferri Personali e Minozzi, infatti, sono entrambe impegnate a preservare una memoria importante e preziosa – quella della Villa in un caso, quella della lunghissima lavorazione della ceramica dall’altra – ed allo stesso tempo a innovarla profondamente. Un’operazione che, come osservano al Gruppo Iris, richiede “di integrare l’innovazione con lo spessore culturale, la creatività con la tensione manageriale”. In questo modo “l’innovazione diventa non solo un obiettivo, ma il motore di una nuova strategia, un filo conduttore che aggrega le forze più attente ai cambiamenti dentro e fuori le imprese”. Come avviene del resto a Villa La Personala, “un luogo che ha deciso di vivere nuovamente, rafforzandosi, e noi con lui, prendendoci cura ogni giorno dei nostri ospiti, che sono persone attraverso le quali la Villa ha l’opportunità d vivere e continuare a esistere”, chiosa Angelica Ferri Personali.