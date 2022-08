Tredici Vite, il nuovo film di Ron Howard dal 5 agosto su Prime Video

Basato sulla vera storia della più grande missione di salvataggio al mondo, ‘Tredici Vite‘, diretto dal Premio Oscar Ron Howard e interpretato da Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, Tom Bateman, debutta in tutto il mondo dal 5 agosto su Prime Video.

LA STORIA

Il film racconta l’incredibile storia vera dell’enorme impegno globale per salvare una squadra di calcio thailandese rimasta intrappolata nella grotta di Tham Luang durante un improvviso temporale. Di fronte a difficoltà insormontabili, una squadra di sommozzatori tra i più abili ed esperti al mondo – gli unici in grado di percorrere un labirinto di angusti tunnel allagati – si unisce alle unità di soccorso thailandesi e a più di 10.000 volontari per tentare uno straziante salvataggio dei dodici ragazzi e del loro allenatore. Con una posta in gioco incredibilmente alta e sotto lo sguardo del mondo intero, il gruppo intraprende la sua immersione più impegnativa, mostrando la grandiosità dello spirito umano.

IL TRAILER

IL POSTER

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it