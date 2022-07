Rosato: “Quello di Conte è tutto un bluff. Alle elezioni Italia Viva prenderà più voti del M5S”

ROMA – “Quello di Conte è tutto un bluff. Non sa più come farsi notare, inaccettabile però mettere in moto un teatrino di questo genere mentre Draghi era impegnato in un vertice internazionale”. Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato parlando a Radio Leopolda delle fibrillazioni all’interno del Movimento 5 Stelle rispetto al Governo.

LEGGI ANCHE: Draghi: “Mai fatte dichiarazioni contro Conte, non entro nelle faccende del M5s”

“Quando è nato il governo Draghi tutti i leader hanno assunto l’impegno di appoggiarlo per portare a compimento le riforme di cui il nostro Paese ha bisogno – ricorda Rosato -. Ora Conte mantenga la parola data, anche se è evidente che sogna ancora palazzo Chigi. Un sogno che non diventerà realtà, anzi penso che lui, che con la sua supponenza ci ha dato lezioni per anni, alle prossime elezioni si troverà con Italia Viva che prenderà più voti della sua lista“, conclude il presidente dei renziani.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it