Fiorentina-West Ham, a Firenze stadio aperto con i maxischermi per la finale

FIRENZE – In pochi, pochissimi tifosi della Fiorentina il 7 giugno potranno andare a Praga nel ‘piccolissimo’ stadio Eden Aréna (circa 20.000 posti) per la finale di Conference League. Meno di 6.000. Così a Firenze è scattato ‘il piano B’: stadio Franchi aperto e allestimento dei maxischermi per assistere alla sfida con West Ham. La decisione è stata presa nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in prefettura, a cui ha preso parte anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e il direttore generale della Viola, Joe Barone. La Fiorentina, si spiega, “metterà in vendita i biglietti a un prezzo simbolico nei limiti della capienza dello stadio”.

BIGLIETTI A PREZZO SIMBOLICO NEI LIMITI DELLA CAPIENZA DELLO STADIO

Si tratta, sottolinea Nardella, di “una bella notizia per Firenze e per tutti i fiorentini. Ringrazio il direttore generale, Barone, il prefetto, Francesca Ferrandino, e i componenti del Comitato per l’ordine sicurezza pubblica. Il Comune si farà carico delle spese per i servizi della polizia municipale e di Alia”.

