ROMA – L’Italia domina le coppe europee. Sono ben tre i club nostrani in cerca di vittoria nelle competizioni calcistiche più importanti d’Europa. Inter, Roma e Fiorentina scenderanno in campo nelle prossime settimane nelle finali di, rispettivamente, Champions League, Europa League e Conference League.

31 MAGGIO – FINALE DI EUROPA LEAGUE 2023 ROMA-SIVIGLIA

La finale di UEFA Europa League 2023 tra Siviglia e Roma si giocherà mercoledì 31 maggio alle ore 21.00 alla Puskás Aréna di Budapest. Come spiega AS Roma, l’acquisto dei biglietti per i tifosi giallorossi avverrà esclusivamente tramite dei codici di accesso che consentiranno di finalizzare l’acquisto stesso tramite il portale di vendita ufficiale gestito dalla UEFA. La vendita ufficiale dei biglietti riservata ai tifosi della Roma sarà prevista dalle ore 13:00 di sabato 20 alle ore 13:00 di mercoledì 24 maggio 2023. I biglietti saranno distribuiti in modalità digitale da Uefa tramite l’apposita entro la serata di venerdì 26 maggio 2023.

La partita sarà visibile in chiaro o su una delle reti Rai (probabilmente Rai1) o su Tv8. Sarà trasmessa anche su Sky e Dazn.

7 GIUGNO – FINALE DI CONFERENCE LEAGUE WEST HAM-FIORENTINA

La finale della UEFA Europa Conference League 2023 tra West Ham e Fiorentina si giocherà mercoledì 7 giugno dalle 2100 all’Eden Arena di Praga. I biglietti per il pubblico ‘generico’ sono già in vendita sul sito Uefa. Per i tifosi viola sono stati messi da parte circa 5000 biglietti. La società comunicherà prossimamente le modalità di acquisto.

10 GIUGNO – FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE MANCHESTER CITY-INTER

La finale di UEFA Champions League 2023 tra Manchester City e Inter si giocherà allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul sabato 10 giugno alle 21:00. Lo scorso 28 aprile si è conclusa la prima fase di vendita dei biglietti della finale di Champions League per il pubblico ‘generalista’. Le due squadre finaliste riceveranno 20mila biglietti ciascuna. Saranno quindi Inter e Mancher City a gestirne la vendita ai tifosi. Le modalità di acquisto e i pacchetti saranno resi noti prossimamente.

La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 e su Sky.