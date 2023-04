MotoGP Argentina: Alex Marquez si prende la pole, poi Bezzecchi e Bagnaia

ROMA – Sarà Alex Marquez a partire domani in pole position nel Gran Premio d’Argentina, secondo appuntamento stagionale della MotoGP. Prima fila tutta Ducati: sul circuito di Termas de Rio Hondo, lo spagnolo del team Gresini ha preceduto gli italiani Marco Bezzecchi e il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia. Quarta posizione per Franco Morbidelli su Yamaha, quinta per Maverick Vinales su Aprilia, in sesta c’è Johann Zarco su Ducati Pramac. I piloti partiranno con questo schieramento per la Sprint Race di questa sera alle ore 20 e per il Gran Premio di domani, con il semaforo verde previsto alle 19 ora italiana.

