In Nigeria operazione simpatia degli agenti: nasce ‘Police radio’

ROMA – Dopo le proteste del movimento #EndSars, che da ottobre ha denunciato sui social e in piazza brutalità e abusi compiuti dagli agenti di polizia sulla popolazione, in Nigeria la forza di pubblica sicurezza è corsa ai ripari lanciando una radio per migliorare il rapporto con la cittadinanza. Ad annunciare la nascita dell’emittente, Police 99.1FM Radio, come riferisce il quotidiano Vanguard, è stato il capo della polizia di Abuja, Mohammed Adamu, convinto che questo nuovo strumento permetterà di avvicinare le persone alle attività degli agenti. Verranno infatti trasmesse informazioni sulle iniziative e sulle operazioni di pubblica sicurezza, con aggiornamenti utili alla popolazione, che potrà quindi conoscere più da vicino il lavoro dei funzionari pubblici e contribuire alla sicurezza delle comunità. Il progetto ha ricevuto il sostegno del presidente Muhammadu Buhari e del ministero della Polizia. Nei cortei dello scorso anno, a Lagos e in altre città della Nigeria, i manifestanti hanno accusato la polizia di arresti e uccisioni arbitrarie, di picchiare le persone in stato di fermo e di arrivare a minacciare e taglieggiare i cittadini in cambio di favori e protezione. La protesta ha assunto dimensioni imponenti, arrivando a denunciare più in generale la corruzione e gli abusi da parte delle istituzioni e a chiedere le dimissioni dello stesso Buhari. In disordini durante i cortei ci sono stati anche morti, in particolare a Lagos. Inchieste sono in corso anche per accertare le responsabilità della polizia.