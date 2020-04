Coronavirus, Villani (Sip): “Circolare genitori-figli non cambia le indicazioni, no ad assembramenti”

ROMA – “La circolare del ministero” per le uscite genitori-figli “non provoca alcun cambiamento sulle strategie e sulle politiche in atto, che ci hanno dato i risultati di contenimento. Nulla cambia. C’e’ un Dpcm, chiarisce che non e’ possibile fare assembramenti o uscire di casa senza ragione, tutto resta come e'”. Cosi’ Alberto Villani, presidente della Societa’ italiana di pediatria, in conferenza sul coronavirus.



“Non sono registrati casi di decessi di bambini in Italia- aggiunge Villani- se contraggono il coronavirus si tratta di situazioni lievi. Il picco e’ un argomento di scarso interesse, i dati dimostrano la bonta’ del percorso intrapreso ed e’ una conferma della necessita’ di continuare in questa direzione”.