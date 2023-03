Francesca Michielin: “Cani sciolti il mio disco più istintivo. Ora vado controcorrente”

(Foto di Alessandro Treves)

ROMA – Dieci anni di carriera, un’esperienza come conduttrice ad X Factor, una alla guida di un podcast contro gli stereotipi maschilisti, un romanzo. Tanta musica.

Francesca Michielin ora torna su tutte le piattaforme con “Cani sciolti”, il suo disco più istintivo e libero di sempre. Dodici tracce, di cui 9 inedite, in cui l’artista di Bassano del Grappa ha partecipato all’intero processo di scrittura e produzione.

La 28enne, anche per questo, definisce il progetto coraggioso e la più grande spinta a buttarsi racconta di averla avuta da Carmen Consoli, durante una chiacchierata avuta a dicembre 2021: “Carmen è stata fondamentale per la creazione di questo disco- spiega alla Dire- credo sia uno dei cani sciolti della musica italiana e trascorrere del tempo con lei mi ha permesso di riflettere molto sui miei primi 10 anni di carriera. Mi sono finalmente resa conto di quanto faccia bene a volte vivere ed esprimersi in totale libertà, scegliendo di andare controcorrente”.

Ma cosa sono i “Cani sciolti” per Francesca? “Se penso ai cani sciolti- dice- mi vengono in mente quelle persone che vivono controcorrente, in totale libertà, ascoltando principalmente se stessi”. E così è stato per questo album, anticipato dai singoli “bonsoir”, “occhi grandi grandi” e “quello che ancora non c’è”.

Registrato a volte anche in presa diretta, il disco arriva al pubblico senza troppe sovrastrutture, diventando quasi un diario della vita di Francesca. “È sicuramente un progetto che segna una nuova fase musicale. Ho iniziato a lavorarci circa 6 anni fa con la volontà di dedicarlo completamente a me stessa, rispondendo finalmente al forte bisogno che sentivo di tornare a fare un disco che fosse più istintivo e libero da schemi. A questo uniamo tutte le esperienze fatte, che sicuramente mi hanno cambiata sotto molti punti di vista”, racconta.

Così “non ho fatto altro che studiare e cercare di conoscere sempre più a fondo me stessa, esprimendo quello che sentivo e condividere i temi che mi stanno più a cuore”. E oggi, alla 16enne che si esibiva sul palco di X Factor direbbe “che tutta l’insicurezza che prova un giorno le permetterà di creare qualcosa di bello e che nonostante tutte le fragilità e le difficoltà, si sentirà finalmente libera di esprimersi senza paura di essere giudicata”.

IL TOUR A TEATRO

Ora per la Michielin, superato un piccolo problema di salute che l’ha costretta a rimandare l’instore di Roma, c’è solo il tour, Michielin10. Nella Capitale, all’Auditorium Parco della Musica, si esibirà stasera e domani. Due appuntamenti che hanno fatto registrare il pienone (stasera è sold out). I concerti a teatro andranno avanti fino ad aprile inoltrato.

“L’allestimento- dice- sarà semplice, con il palco illuminato dai toni del verde, colore rappresentativo di ‘Cani sciolti’. Sullo sfondo verrà proiettato un video-backstage girato durante le giornate di registrazione del disco. La band, cinque bravissimi polistrumentisti, occuperà il centro della scena con me e tutta la scaletta sarà suddivisa come se fosse una partita di calcio: inno, primo e secondo tempo, i supplementari e i rigori”.