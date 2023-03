Scontro tra treni in Grecia, il bilancio è di 40 vittime e circa 60 dispersi

di Vincenzo Giardina e Sausan Khalil

ROMA – “È il peggior disastro ferroviario che il Paese abbia mai conosciuto”, così i media hanno descritto l’incidente avvenuto in Grecia tra un treno merci e un treno passeggeri che viaggiava da Atene verso Salonicco. Al momento i morti sarebbero 40 e 85 i feriti (70 ricoverati), molti dei quali versano in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dalla tv pubblica Ert, inoltre, ci sarebbero tra i 50 e i 60 dispersi. “Una cosa mai vista” per i soccorritori che da ore stanno lavorando tra le lamiere dei vagoni, ammassati uno sull’altro. Sul posto sono arrivate oltre 40 ambulanze e 150 vigili del fuoco. Dopo lo scontro uno dei vagoni del treno passeggeri ha preso fuoco e diverse persone sono rimaste intrappolate.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’episodio. Secondo Yannis Ditsas, presidente della Federazione panelennica dei lavoratori delle ferie, sentito dall’emittente Ert, resta da accertare se all’origine dell’incidente ci sia stato “un errore” commesso dai controllori a terra o a bordo di un treno. Il bilancio delle vittime, ha aggiunto Ditsas, sarebbe stato ancora più grave se lo scontro fosse avvenuto all’interno di uno dei tunnel presenti nelle vicinanze, sempre lungo la tratta Atene-Salonicco.

Stando a quanto riferito dal governatore regionale Kostas Agorastos “più di 250 passeggeri sono stati trasferiti in autobus a Salonicco. Purtroppo il numero di feriti e morti è probabile che sia alto”.

MELONI: COMMOZIONE E CORDOGLIO VITTIME PER INCIDENTE FERROVIARIO

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime profondo cordoglio e commozione al popolo greco e al governo di Atene per il terribile incidente ferroviario avvenuto questa notte. Dal governo italiano le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e l’augurio di una pronta guarigione a tutti i feriti.

MATTARELLA: CORDOGLIO E TRISTEZZA, VICINO A FAMIGLIE VITTIME

“Appresa con profonda tristezza la notizia dell’incidente ferroviario occorso questa notte nei pressi della città di Larissa desidero farle pervenire le più sentite condoglianze della Repubblica Italiana e le espressioni del mio personale cordoglio. In questa luttuosa circostanza partecipiamo con sentimenti di sincera vicinanza al dolore delle famiglie delle numerose vittime e del popolo greco tutto, mentre rivolgiamo un affettuoso pensiero ai feriti cui auguriamo un pronto e completo ristabilimento”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla Presidente della Repubblica Ellenica, Katerina Sakellaropoulou.