Europee, Forza Italia: “Miracolo di Berlusconi, centrodestra vera alternativa”

ROMA – “Dai primi risultati di queste elezioni

emerge un dato incontrovertibile: Forza Italia rimane centrale e determinante per la costituzione di di una maggioranza di centrodestra alternativa al governo gialloverde. Chi si illudeva deve ricredersi: in sole due settimane di campagna elettorale, il presidente Berlusconi ha compiuto l’ennesimo miracolo”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Forza Italia.

“L’oggettiva sconfitta dei Cinque Stelle e il risultato della Lega- si legge ancora- confermano la possibilità e la necessità di costruire un’alternativa di centrodestra”