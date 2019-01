Genova, Bucci: “Domani primo taglio al moncone del ponte”

GENOVA – Inizieranno domani, come annunciato dal sindaco e commissario Marco Bucci, i lavori di taglio dell’impalcato del moncone di ponente del Ponte Morandi. Ma per veder scendere a terra i primi pezzi si dovrà probabilmente aspettare ancora qualche giorno. “Non so ancora se i primi pezzi a terra verranno portati venerdì o lunedì- conferma Bucci a margine della seduta solenne del consiglio regionale della Liguria per il ‘Giorno della Memoria’- ma i lavori di alleggerimento dell’impalcato stanno procedendo anche in queste ore, nonostante la neve. Siamo perfettamente in linea con il piano operativo: non c’è motivo per mettere in discussione le date del 31 marzo per l’inizio dei lavori di ricostruzione e di fine anno per vedere il nuovo impalcato”.