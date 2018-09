Un esercito di 'bulli' in arrivo ad Arezzo per il #BulldogDay - DIRE.it

ROMA – Una razza canina sempre più amata in Italia e all’estero per la sua dolcezza e la sua simpatia, tanto da far impazzire anche le star di tutto il mondo: dai campioni dello sport come Lewis Hamilton, Valentino Rossi, Zlatan Ibrahimovic, Federico Bernardeschi e David Beckham, fino ai personaggi del mondo dello spettacolo come Heidi Klum, Adele e Adam Sandler, ma anche i VIP italiani come Federica Nargi, Emma Marrone, Francesco Facchinetti e Bruno Vanzan, sono sempre di più gli appassionati di bulldog inglesi. Per raccogliere le migliaia di bull-lovers italiani è nato il CABI – Club Amatori Bulldog Inglese, il gruppo fondato su Facebook nel 2014 dall’appassionato giornalista Matteo Gavioli per riunire gli amanti dei “bulli” di tutta Italia che conta già oltre 4700 adesioni. Il prossimo appuntamento per gli amanti della razza è fissato per domenica 23 settembre alle 15.00 all’interno dell’area cani attrezzata del Parco Fiorentina in via Emilia ad Arezzo con la 19° edizione del #BulldogDay, una manifestazione totalmente gratuita aperta ad appassionati e curiosi pensata per conoscersi, divertirsi, e passare insieme un’indimenticabile giornata all’aria aperta con un esercito di bulldog inglesi.

La raccolta fondi a favore dei bulldog più sfortunati

Grazie alla collaborazione e al patrocinio del Comune di Arezzo, gli organizzatori hanno ottenuto l’autorizzazione per realizzare il mega-raduno nella bellissima e attrezzata area cani dove bulli e appassionati che raggiungeranno la città toscana potranno giocare e divertirsi in totale libertà. L’evento sarà anche l’occasione per raccogliere fondi a favore di EBRI – English Bulldog Rescue Italia, l’associazione che da anni si prende cura dei bulldog più sfortunati, abbandonati o che necessitano di cure mediche. Durante la giornata verranno proposti dei divertenti giochi da praticare con i propri amici a quattro zampe, che allieteranno il pomeriggio dei partecipanti con esilaranti prove dei propri bulldog con ricchi premi ai più volenterosi, e una simpatica sfilata di abbigliamento “bulloso” proposto da Bullfit Fashion.

Sono attesi moltissimi esemplari della razza da tutta Italia e da oltre i confini nazionali per una giornata che si annuncia divertente e appassionante per chi ama i cani e gli animali. Per iscriversi basta entrare a far parte del gruppo CABI su Facebook a questo link https://www.facebook.com/groups/clubamatoribulldoginglese/ e cliccare “parteciperò” all’interno dell’evento ufficiale cliccando su questo link https://www.facebook.com/events/223021621661260/. Un’iniziativa gratuita aperta a tutti, per passare una giornata all’aria aperta in compagnia di tanti esemplari di bulldog e appassionati cinofili. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà la domenica successiva, il 30 settembre.