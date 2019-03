Basilicata, l’Atletico Lauria contro Salvini: “Ha strumentalizzato il nostro simbolo, chieda scusa”

ROMA – Solito comizio, solita felpa, solita polemica. Dopo lo scontro con il Giulianova Calcio, questa volta è la società lucana ‘Atletico Lauria’ a polemizzare con il ministro dell’Interno Matteo Salvini, reo di aver indossato la felpa del club durante un comizio per le elezioni regionali in Basilicata, previste per il prossimo 24 marzo.

La reazione del club e della tifoseria è immediata: “L’Atletico Lauria si dissocia dall’uso strumentale e politico del proprio merchandising- scrive la società sul suo profilo Facebook- Per questo pretendiamo le scuse da chi ha pensato di poter utilizzare i nostri colori per fini elettorali”.

Rincarano la dose i tifosi che, sulla pagina ‘Ultras Lauria’, scrivono: “A nome della curva est ci dissociamo dall’uso strumentale e politico del nostro merchandising. Vedere un noto esponente politico nazionale indossare un nostro simbolo per meri fini propagandistici ci ha indignati e sorpresi. Non abbiamo alcuna appartenenza politica, i nostri colori sono unicamente il bianco e il rosso e il nostro unico ‘capitano’ si chiama Michele Malito”.