A Firenze il Teatro Niccolini in mano a giovani attori, dagli show alle pulizie

Il progetto che prende vita al Niccolini nasce da una riflessione scaturita dalle domande che nel 1963 Julian Beck si pose in una delle sue meditazioni sul teatro: “Come farlo ora?“. Perché, sottolineano i fautori del progetto, “in un periodo di grandi interrogativi sul futuro del teatro questo appello di oltre cinquant’anni fa suona assai contemporaneo”.

Le mansioni individuate per i giovani, quindi, saranno organizzate per turni, in modo che tutti si occupino di ogni aspetto del fare teatro: ovvero, direttore (organizzazione generale del lavoro), amministratore di compagnia, addetto all’organizzazione funzionale (produzione, programmazione, promozione), addetto alla comunicazione, direttore di scena, responsabile tecnico, custode, maschera, pulizie (riassetto serale della sala).

“Abbiamo pensato ad un progetto unico in Italia, per non dire nel mondo, ovvero quello di dare il teatro ‘Niccolini’ ai giovani“, spiega il sindaco Dario Nardella.

“Un vero e proprio laboratorio– aggiunge- dove imparare un mestiere, tenere insieme la creatività artistica con la responsabilità della gestione dell’istituzione culturale”. E’ così che si “investe davvero sulle nuove generazioni e si scommette sui talenti, dando soprattutto prospettiva al teatro”. Perché, conclude il primo cittadino, “Firenze ha dimostrato di avere la forza, grazie anche ad un bravissimo imprenditore come Pagliai, di riaprire un teatro chiuso per vent’anni. Ma la sfida non è solo quella di rimettere a posto le poltroncine, il foyer e le mura, ma è anche quella di dare un’anima, di dare un progetto”.