‘Mieloma ti sfido’: al via la campagna informativa Ail

“Per i pazienti trapiantati oggi possiamo avvalerci della terapia di mantenimento basata su farmaci immunomodulanti che mantengono la risposta ottenuta per un tempo maggiore che in passato”, lo ha detto Maria Teresa Petrucci, Dirigente medico di I livello di Ematologia del Policlinico Umberto I di Roma in occasione della conferenza stampa di presentazione della campagna ‘Mieloma io ti sfido’.

“Si tratta di un cambiamento rilevante- ha aggiunto- se pensiamo che, in precedenza, dopo il trapianto dovevamo limitarci a tenere il paziente in osservazione sapendo che la recidiva poteva verificarsi nell’arco di due anni. Per i pazienti non eleggibili al trapianto abbiamo vari schemi terapeutici e la strada è quella di terapie continuative, basate su immunomodulanti orali oppure inibitori del proteasoma in associazione con un chemioterapico. Se interveniamo nelle prime fasi di malattia con le migliori opzioni, possiamo prolungare il più possibile la durata della prima remissione e assicurare risposte migliori in caso di ricadute”.