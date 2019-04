Tg Lazio, edizione del 12 aprile 2019 - DIRE.it

DOMANI LA FORMULA E, RAGGI: ROMA PRONTA, IL FUTURO È ORA

Inizia la due giorni di Formula E nella Capitale. All’Eur e’ tutto pronto per ospitare il settimo appuntamento della stagione del campionato di auto elettriche. “Roma e’ pronta- ha assicurato oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi- Domani vedremo di nuovo questi bolidi silenziosi e puliti sfrecciare nelle strade della Capitale, il modo migliore per capire che la mobilita’ del futuro gia’ del presente”. Domani alle 7 l’apertura del Village, mezz’ora dopo le prove libere e le qualifiche. Alle 15 il gran premio.

ROMA, RAGGI PRESENTA PROGETTO BIKE SHARING NEL MUNICIPIO IX

Partira’ entro giugno, nel Municipio IX, il progetto sperimentale europeo Elviten con postazioni di ricarica per 78 biciclette. Il progetto e’ stato presentato questa mattina dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi: “Le stazioni saranno posizionate accanto a stazioni della metro e uffici pubblici- ha spiegato Raggi- Si tratta di un buon modo per promuovere la mobilita’ sostenibile ma anche una mobilita’ comoda, perche’ la bici elettrica e’ piu’ semplice da utilizzare”. Il servizio sara’ gratuito e per l’uso delle biciclette saranno necessari casco e patentino.

SMERIGLIO IN EUROPA E LEODORI VICE, ZINGARETTI: È MOSSA CAVALLO

“La mossa del cavallo”. Il governatore Nicola Zingaretti ha citato lo scrittore Vittorio Foa per spiegare questa mattina il cambio di poltrone in Regione Lazio: fuori Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Giunta e candidato alle Europee nella lista del Pd, dentro Daniele Leodori, presidente dimissionario del Consiglio regionale. “Stando fermi si rischia lo sfilacciamento dell’azione politica- ha spiegato Zingaretti- Questa mossa del cavallo che non si aspettava nessuno e’ un modo intelligente di anticipare gli eventi”.

CON 377 ARTISTI E 20 SPAZI TORNA IL ROMAEUROPA FESTIVAL

Ventisette paesi, 377 artisti, 126 eventi in scena in 20 spazi della Capitale tra danza, teatro, musica e arti digitali. Sono i numeri della 34esima edizione del Romaeuropa Festival, presentata oggi e che si svolgera’ dal 17 settembre al 24 novembre. L’inaugurazione e la chiusura si terranno all’Auditorium Parco della Musica. Il Romaeuropa Festival ha l’obiettivo di sviluppare attraverso le arti una lettura critica del nostro tempo, per questo ci sara’ spazio alle sottoculture digitali in una quattro giorni di programmazione negli spazi dell’ex Mattatoio.