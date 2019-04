FOTO | Sonny dall’India al cinema, e ora apre scuola di ballo

Una volta arrivato in Italia però, Sonny aveva lasciato da parte la passione per la danza, ma è bastata una giornata di riprese per fargli tornare tutto alla mente. “Abbiamo ballato per una giornata intera e alla fine ho subito preso il numero del coreografo sul set, e da lì si arriva ad oggi, dove sto per aprire la mia scuola di ballo a Bologna“. Un’idea che sta diventando realtà grazie al sostegno di Kilowatt e al progetto Crib, che promuove progetti di imprenditorialità per ‘nuovi cittadini’ (immigrati). Tra gli obiettivi di Sonny c’è quello di “portare un po’ di India contemporanea nei locali notturni della città“, perchè gli indiani, racconta, sono persone molto attaccate alla tradizione e in Italia mancano luoghi di aggregazione e divertimento per i più giovani.

Non solo, Sonny vuole portare il bhangra anche nelle palestre, facendolo diventare “il nuovo zumba“. E’ una danza “molto allegra e ballando si muovono tutti i muscoli del corpo, dal collo al viso. Soprattutto il viso, perchè far vedere il sorriso è la prima regola”. Anche l’associazione Vicini d’istanti, che promuove l’integrazione attraverso progetti di sartoria specializzata in tessuti etnici a Bologna, sostiene il progetto di Sonny e realizzerà per la sua scuola abiti tipici. Grazie a “Il vegetariano”, ancora disponibile al cinema Lumiere di Bologna fino a mercoledì prossimo (si può consultare il calendario completo delle città e delle proiezioni sulla pagina Facebook di apapaja), “sono rinato”, conclude Sonny, raccontando di essere riuscito a mantenere la promessa fatta a sè stesso di chiudere del tutto con l’alcolismo e voltare pagina prima dell’uscita del film. “Ora sono più di dieci mesi che non bevo”, conclude soddisfatto Sonny.