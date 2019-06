Seat Music Award, Nuovo Cinema Paradiso e Revenant: i programmi stasera in tv

Rai 1

Seat Music Award | 21.30

Due serate in diretta dall’Arena di Verona, in compagnia delle grandi stelle della musica italiana che, come di consueto, vengono premiate per i loro recenti successi discografici e live. Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo, anche gli interventi di personaggi della televisione e dello spettacolo.

Rai 2

Realiti | 21.15

Tre “saggi”, che rappresentano le tante anime del paese, sociali, generazionali, geografiche – l’attrice e regista Asia Argento, il rapper in forte ascesa Luchè e lo scrittore irriverente Aurelio Picca e una giuria popolare – commentano i servizi in onda e si esprimono sui vari temi della puntata, con una parodia delle votazioni che ormai sono onnipresenti nei programmi televisivi. Conduce Enrico Lucci.