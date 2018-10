Calcio, da Modugno a Dubai per allenare la Spanish School di Salgado - DIRE.it

– Come sei riuscito ad entrare in contatto con campioni come Salgado e Inaki Beni? Ho conosciuto Inaki Beni circa 8 anni in un Stage Tecnico ufficiale Real Madrid svoltosi qui in Puglia e da quel momento ci siamo visti solamente altre quattro volte in occasione di altri stage tecnici e clinici per allenatori.

– Ci racconti di questa nuova esperienza a Dubai? In cosa consisterà? Andrò a Dubai come tecnico under 15 e preparatore dei portieri della Spanish soccer school, in Sport city. Una realtà di circa 1500 atleti con uno staff di primo livello in orbita internazionale. Basti pensare che due allievi sono già stati selezionati dall’Under 13 del Celta Vigo che milita in Liga.

– Per quanto tempo rimarrai a Dubai? Questa è una bella domanda. Al momento ci sono 6 mesi di prova contrattualizzati da affrontare. Poi mi hanno proposto un indeterminato. Chissà, ho deciso tutto in 20 giorni. Inaki mi ha chiamato l’11 settembre: non si poteva rifiutare.

– Progetti per il futuro? Pensi di tornare in Italia? Sono una persona che si pone grandi obiettivi, a breve, medio e lungo termine ma che allo stesso tempo ragiona giorno dopo giorno, senza programmi futuri. Certo, stare fuori dalla nostra amata terra non sarà facile ma poiché svolgo il lavoro che più mi piace e quello per cui ho studiato avrò la forza per dare il meglio di me, come sempre fatto finora.