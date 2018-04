Maratona di Roma, domenica in 100.000 nel percorso più affascinante al mondo

Domenica 8 aprile, oltre 14.000 runner provenienti da 131 Paesi correranno la 24esima Acea Maratona di Roma, la 42 chilometri con il percorso piu’ affascinante al mondo. Di questi 7.670 sono italiani e 3.281 sono donne. Alla Fun Run, la non competitiva di 5 chilometri aperta a tutti, sono previsti circa 80mila partecipanti. Il percorso dell’Acea Maratona di Roma 2018 e’ uguale a quello dello scorso anno, con oltre 500 siti di interesse storico, archeologico e architettonico toccati dal tracciato. Un percorso unico al mondo, come testimonia la conferma del patrocinio ricevuto dell’Unesco. Via dei Fori Imperiali sara’ sempre teatro dei due momenti piu’ emozionanti della maratona: partenza e arrivo. Saranno entrambe all’altezza del Foro di Traiano-Campidoglio: la partenza in direzione di Piazza Venezia, via del Teatro Marcello, l’arrivo invece da via IV Novembre-Piazza Venezia, dunque fronte Colosseo. Il tracciato, mediamente scorrevole, contempla 70 cambi di direzione (nessuna curva a gomito) e circa 7 chilometri di sampietrini. Il percorso tocca quasi tutti i punti piu’ importanti e famosi di Roma e i tre luoghi di culto piu’ noti della Capitale: Basilica di San Pietro, Sinagoga e Moschea.

I primi a partire saranno gli atleti paralimpici in wheelchair o in handbike alle 8.35, poi scattera’ la prima tranche di runner alle 8.40, la seconda alle 8.45 e la terza alle 8.52. Il tempo limite per chiudere la gara e’ di 7 ore e 30 minuti. Sara’ presente, come da tradizione, anche la sezione fitwalking per i camminatori. La partenza della Fun Run, invece, avverra’ dopo le 9 da via dei Fori Imperiali con l’arrivo fissato all’interno del Circo Massimo. Pettorali e pacchi gara (10 euro con T-shirt ufficiale New Balance) potranno essere acquistati allo Sport Expo-The Marathon Village dal 5 al 7 aprile.

Il percorso di 5 chilometri conquista il cuore della Roma imperiale: partenza al seguito della maratona da via dei Fori Imperiali, di cui segue il tracciato per 1,5 chilometri passando accanto al Teatro di Marcello, Bocca della Verita’ e costeggiando il Circo Massimo. Poi i rettilinei di via delle Terme di Caracalla, rientrando sul percorso della maratona fino a lambire Porta San Paolo e Piramide, per poi tornare nel centro storico nel tratto finale con l’arrivo all’interno del Circo Massimo, dove ad aspettare i partecipanti ci sara’ l’animazione firmata Radio 105, radio ufficiale dell’Acea Maratona di Roma. Novita’ di questa edizione e’ la medaglia per i partecipanti alla Fun Run, realizzata dalla giovane artista romana Chiara Principe e prodotta grazie al supporto del centro commerciale Roma Est. Nei giorni precedenti e successivi dell’evento, grazie al Progetto Archeorunning saranno organizzati, con guide esperte di storia romana, diversi appuntamenti di corsa in alcuni punti del percorso.

L’evento sara’ trasmesso in diretta su RaiSport dalle 8.30 alle 12.00 La societa’ svizzera Exora Sa si occupera’ della produzione tv con i piu’ moderni mezzi tecnologici di ripresa, mentre Oneplayer, advisor per i diritti televisivi internazionali, ha ottenuto la trasmissione in diretta di 3 ore e la messa in onda degli highlights in oltre 100 nazioni (Sky, Espn, Eleven Sports, Go Tv sono i principali network internazionali che trasmetteranno le immagini della gara). Katherine Lang, la Brooke Logan di ‘Beautiful’, ha annunciato che, a causa dello spostamento di date delle riprese di alcune nuove puntate della soap opera, non potra’ essere presente. La star californiana si era iscritta due mesi fa e si era allenata per chiudere la gara insieme al suo compagno Dominique Zoida. “Purtroppo la produzione ha anticipato le date delle riprese- ha scritto agli organizzatori- e non potro’ essere a Roma. Mi spiace perche’ ci tenevo molto e cerchero’ di essere al via nel 2019”.