VIDEO | 1 maggio, Zingaretti canta il ‘Matteo Salvini Jouer’

ROMA – Come da tradizione, anche quest’anno Radio Rock 106.6 non poteva mancare al Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Tra i numerosi artisti alternatisi in sala stampa a margine delle esibizioni, anche qualche personalità politica, tra cui Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della regione Lazio. Il segretario del Partito Democratico è stato così intercettato dal Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic, che gli ha proposto di dilettarsi in una versione alternativa del “Gioca Jouer” di Claudio Cecchetto: il “Matteo Salvini Jouer”. Commentando poi i versi del brano- richiamanti il vicepremier grazie allo scorrere di immagini-, Zingaretti ha aggiunto sarcastico: “Un ministro ce lo date per favore? Il mio regno per un ministro…”.