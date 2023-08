Taranto, neonato trovato vicino a un cassonetto: sta bene

ROMA – Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, il neonato che stamani intorno alle 7 è stato trovato a Taranto, in centro (via Pisanelli), accanto a un cassonetto dell’immondizia. A quanto si apprende, il parto potrebbe risalire a un paio d’ore prima del ritrovamento.

Le condizioni del piccolo sarebbero ottime: attualmente si trova all’’ospedale Santissima Annunziata, affidato alle cure del personale di Terapia intensiva neonatale.

Ora, medici e Polizia sono sulle tracce della mamma per poterla curare nel post-partum.

IL RITROVAMENTO

Il piccolo, un maschietto, era in una bista di plastica rigida, con delle copertine e un peluche. A trovarlo in via Pisanelli, angolo via Principe Amedeo, una signora intorno alle sette di questa mattina. “È di sesso maschile e ha apparentemente caratteri somatici occidentali- dicono dalla questura di Taranto- Ma la notizia più importante è che stia bene. Chi lo ha lasciato lo ha messo in un posto da cui facilmente poteva essere avvistato”.