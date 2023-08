Il Portogallo brucia, l’incendio di Odemira visto dallo Spazio

ROMA – Il satellite Sentinel-2 ha ripreso l’incendio che da sabato 5 agosto sta interessando il Portogallo, nella regione di Alentejo a sud di Odemira. Dall’immagine, si vede nitidamente il fumo che si alza dal fuoco e viene soffiato verso l’Atlantico.

COME È STATA OTTENUTA L’IMMAGINE DELL’INCENDIO IN PORTOGALLO

L’immagine è stata sovrapposta al segnale infrarosso a onde corte dello strumento satellitare per evidenziare la fonte di calore emittente, che può essere collegata, in questo caso, al fronte di fuoco attivo.

LE SENTINELLE DELLA TERRA

La missione Sentinel-2 si basa su una costellazione di due satelliti identici, ognuno dei quali trasporta un innovativo imager multispettrale ad alta risoluzione ad alta risoluzione con 13 bande spettrali per il monitoraggio dei cambiamenti nel suolo e nella vegetazione della Terra. La missione fa parte del programma europeo Copernicus, dedicato all’osservazione della Terra. Proprio Copernicus ha confermato, ieri, la notizia che luglio 2023 è stato il mese più caldo di sempre.

GLI INCENDI IN PORTOGALLO

Le alte temperature che si registrano in Portogallo in questi giorni, unitamente ai forti venti, stanno alimentando diversi fronti del fuoco. Sono migliaia le persone evacuate, così come gli ettari di terra andati in fumo. Nella zona di Odemira si prevedono ancora temperature bollenti, che sfiorano i 40 gradi, per i prossimi due giorni. Le autorità portoghesi mettono in allerta i cittadini perché il rischio di incendi ha indice massimo nel Medio e Alto Tago, al centro e al nord interno e in Algarve. Nel resto del territorio il livello di allerta è comunque alto, ad eccezione della costa settentrionale.